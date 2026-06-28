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Karadeniz mutfağı vitrine çıktı: Samsun Kültür Yolu Festivali'ne gastronomi damgası!

Karadeniz mutfağı vitrine çıktı: Samsun Kültür Yolu Festivali'ne gastronomi damgası!

Sanat ve kültür etkinliklerinin yanı sıra şehrin eşsiz mutfak mirasını da ön plana çıkaran dev organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından gelen lezzet tutkunlarını ağırladı.

Kültür Yolu Lezzetle Buluştu

Samsun Kültür Yolu Festivali, sanatsal etkinliklerin yanı sıra şehrin zengin mutfak mirasını da geniş kitlelerle buluşturdu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen "Lezzet Noktası" projesiyle, kentin gastronomi zenginliği ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Danışma Kurulu tarafından titizlikle belirlenen 44 farklı "Lezzet Noktası", yerel işletmelerin görünürlüğünü artırırken şehir turizmine ve ekonomisine de ciddi bir hareketlilik kazandırdı. Samsun, festival boyunca sunduğu gastronomi duraklarıyla Karadeniz'in lezzet başkenti olma yolundaki iddiasını kanıtladı.

Coğrafi İşaretli Ürünlere Yoğun İlgi

Festival süresince yöresel mutfağın sergilendiği alanlar ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle kapalı kıymalı Bafra pidesi, manda peynirli pide, Çarşamba pidesi, Nebiyan fasulyesi, manda sütlü dondurma ve kaymaklı lokum en çok tercih edilen tatlar arasında yer aldı. Kentin köklü mutfak kültürünü ön plana çıkaran festival, hem damaklarda unutulmaz izler bıraktı hem de Samsun'u gastronomi turizminin önemli bir destinasyonu haline getirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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