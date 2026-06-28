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Altın dolu poşeti çöpe attı: Durumu fark edince dünyası başına yıkıldı!
Altın dolu poşeti çöpe attı: Durumu fark edince dünyası başına yıkıldı!
Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 13:54
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İstanbul'da akıllara durgunluk veren olayda, çöpleri atmak isteyen talihsiz adam içi altın dolu poşeti de çöpe gönderdi.
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