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Altın dolu poşeti çöpe attı: Durumu fark edince dünyası başına yıkıldı!

Altın dolu poşeti çöpe attı: Durumu fark edince dünyası başına yıkıldı!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olayda, çöpleri atmak isteyen talihsiz adam içi altın dolu poşeti de çöpe gönderdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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