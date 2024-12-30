SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
TEM Bağlantı Yolu’nda feci kaza: 8 yaralı
Haberler Güncel Videoları

TEM Bağlantı Yolu’nda feci kaza: 8 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 14:37

TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı’nda zincirleme trafik kazası yaşandı. 6 aracın karıştığı kazada 4’ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay, 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı’nda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan kazada 6 araç birbirine girerken, trafik durma noktasına geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. 4’ü çocuk olmak üzere toplamda 8 kişinin yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Kadıköy’de sapkın parti hazırlığındakilere operasyon: 25 gözaltı
30.12.2024Pazartesi
Putin'den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği
30.12.2024Pazartesi
İmralı-DEM görüşmesinin perde arkası! Sırrı Süreyya Önder A Haber'e konuştu
30.12.2024Pazartesi
Denizli'de 16 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu
30.12.2024Pazartesi
Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek HÜRKUŞ’un ilk uçuşu gerçekleştirildi
30.12.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil! 02:05
Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşe soru!
30.12.2024Pazartesi
Metrobüste kavga kamerada: Aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı 00:15
Metrobüste kavga kamerada: Aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı
30.12.2024Pazartesi
Erzurum’da kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu 00:19
Erzurum'da kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu
29.12.2024Pazar
Kazakistan ve Güney Kore’nin ardından Norveç’te uçak kazası! Acil iniş sırasında pistten çıktı 00:09
Kazakistan ve Güney Kore'nin ardından Norveç'te uçak kazası!
30.12.2024Pazartesi
CANLI YAYIN