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Kontrolden çıkan otomobil bariyere saplandı
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Kontrolden çıkan otomobil bariyere saplandı

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 00:10 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 00:20

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan demir bariyere saplandı. Yaşanan kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Cumalıkızık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz İ. idaresindeki 16 AGK 727 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak yol kenarında bulunan demir bariyere ok gibi saplandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yol, kaza sebebiyle 2 şeride düşürülürken, kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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