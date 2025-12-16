Tekirdağ’da tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tefecilik yapıldığı yönünde emniyet birimlerine ulaşan çok sayıda ihbar sonrası ekipler çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

3 Şüpheli Takibe Alındı

Yapılan çalışmalar sonucunda M.D., İ.D. ve Y.Ö.'nün vatandaşları yüksek faizle borçlandırdığı ve senet imzalattığı değerlendirildi. Şüphelilere ait adresler tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. Aramalarda tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dolu ve boş senet ele geçirildi.

Dijital Materyallere El Konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilere ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu. Elde edilen materyallerin soruşturma kapsamında değerlendirileceği bildirildi.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildiler

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.