Çorum'da feci kaza: Araç TIR dorsesinin altında kaldı

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 15:57

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, savrulan tır dorsesi karşı yönden gelen hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Alaca karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Sinan Ç. yönetimindeki 19 ADP 327 plakalı tırın savrulan dorsesi, karşı yönden gelen Şaban G. idaresindeki 06 ERP 327 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Şengül G. yaralandı.



Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile Şengül G., ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.