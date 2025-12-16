PODCAST CANLI YAYIN
Hakemleri taşıyan otomobil tırla çarpıştı: 4’ü hakem 5 yaralı

Aksaray’da okul sporları müsabakalarından dönen hakemlerin bulunduğu otomobil, kavşakta tırla çarpıştı. Kazada 4’ü hakem 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray–Konya kara yolu üzerindeki Eşmekaya kavşağında meydana geldi. Eskil ilçesinde düzenlenen okul sporları müsabakalarında yarı final maçını yöneten hakemler, müsabakanın ardından Aksaray'a dönmek üzere yola çıktı.

Kavşakta Tırla Çarpıştı

Hakemlerin bulunduğu 68 BA 857 plakalı otomobil, kavşakta Muhammet S. yönetimindeki 68 ADE 074 plakalı Mercedes marka tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar yaralandı.

4'ü Hakem 5 Kişi Yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü ve aynı zamanda hakem olan Ebubekir K. ile birlikte Şeyma E., Ufuk B. ve Fahri İ. yaralanırken, araçta bulunan bir kişi daha kazadan etkilendi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Kısa Süreli Aksadı

Kaza nedeniyle Eşmekaya kavşağında kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Tahkikat Başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

