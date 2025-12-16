PODCAST CANLI YAYIN
Manifest grubu üyelerine hapis cezası!

Manifest grubu üyelerine hapis cezası!

Manifest grubu üyelerine "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22’şer gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül'de Küçükçiftlik Park'ta Manifest'in konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren grup üyeleri, yurtdışı çıkış yasağı ve imza yoluyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Manifest grubu

MANİFEST GRUBU ÜYELERİNE HAPİS CEZASI

Olayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Manifest grubu üyelerine "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla yargılandıkları davada 3 ay 22 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üyelerin yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adlî kontrolü kaldırıldı.

Bunlar da Var

Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle