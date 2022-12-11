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Tekirdağ’da fuhuş operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı

Tekirdağ’da fuhuş operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı
11.12.2022 13:44

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda  7’si Özbekistan uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6 kadın için sınır dışı kararı verildi, 1 şüpheli de adli kontrolle serbest kaldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak fuhuş yapan ve yaptıran şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, Kapaklı ilçesinde Özbekistan uyruklu K.X.'in (32) , Özbekistan uyruklu N.Y. (29), S.M. (22), D.U. (25), N.A. (37), S.T. (32) ve R.U (25) isimli kadınlara fuhuş yaptırdığı, F.Ç.'nin (29) ise kadınlara yer temin ederek, erkeklerle buluşmaları organize ettiği tespit edildi.

Polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptırılan 6 kadın ile K.X. ve F.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Kadınlar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. K.X. ve F.Ç., adliyeye sevk edildi. F.X, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, F.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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