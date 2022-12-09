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AK Partili Çelebi’den Meclis’te HDP sıralarına ayar: Bizim bebek katiline sayın diyenlerle işimiz yok

AK Partili Çelebi’den Meclis’te HDP sıralarına ayar: Bizim bebek katiline sayın diyenlerle işimiz yok
09.12.2022 22:53 - Son Güncelleme: 09.12.2022 22:53

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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözlerinden rahatsız olan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Bazı insanlar Demirtaş'ın adını anmadan gidip ağzını çalkalamalıdır" ifadesini kullandı. HDP'li Oluç'un sözlerine Çelebi'den yanıt gecikmedi. Çelebi, "Demirtaş dediğinizde bizim aklımıza Yasin Börü geliyor. Demirtaş deyince aklıma, 'Terörist cenazesine gitmeyene işlem yaparım' diyen adam geliyor. Bizim Atatürk’e hakaret edenlerle işimiz yok. Bizim bebek katiline 'sayın' diyenlerle işimiz yok. Bizim vatan içinde vatan arayanlarla işimiz yok." dedi.

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