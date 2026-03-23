Tekirdağ'daki yağ fabrikası patlamasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı: 3 kadın işçi saniyelerle kurtuldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yağ fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlamasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda patlamadan saniyeler önce 3 kadın işçinin bölgeden geçtiği görülüyor. Patlamada 48 yaşındaki Cumhur Önbay hayatını kaybetmişti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta bir yağ fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlamasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda patlamadan saniyeler önce bölgeden geçen 3 kadın işçi ölümün eşiğinden döndü. O çarpıcı görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Buhar kazanı patladı, metal parçalar etrafa savruldu

Henüz nedeni tam olarak belirlenemeyen patlamada fabrikanın buhar kazanı şiddetli bir şekilde infilak etti. Patlama anında çevreye metal parçalar savrulurken yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Görüntüler, çevredeki başka bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

3 kadın işçi saniyelerle kurtuldu

Güvenlik kamerası kayıtlarının en çarpıcı anı, patlamadan yalnızca saniyeler önce 3 kadın işçinin patlama bölgesinden geçtiğinin görülmesiydi. Az önce geçtikleri bölgede meydana gelen patlama, işçilerin hayatını kıl payı kurtardığını gözler önüne serdi.

Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti

Meydana gelen patlamada fabrika çalışanı 48 yaşındaki Cumhur Önbay hayatını kaybetmişti. Olayın nedeni soruşturma kapsamında araştırılmaya devam ediyor.

