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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan zirai don açıklaması! Sigortasız üreticinin zararı karşılanacak mı?
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan zirai don açıklaması! Sigortasız üreticinin zararı karşılanacak mı?

Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:38:46

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde yaşanan zirai dona ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirai donun bazı meyve gruplarında etkili olduğunu belirten Yumaklı, "Sorumsuzca açıklama yapanları görüyoruz. Hasar tespit çalışması hemen başladı." dedi. 34 ilin zirai dondan etkilendiğini bildiren Yumaklı, "Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetleri de karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

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