İsrail-ABD'nin saldırılarını sürdürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da 4 ayrı yerde patlama meydana geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Tahran'da üst düzey bir İranlı yetkilinin hava saldırısında hedef alındığı ileri sürüldü. İsrail basını saldırıda hedef alınan kişinin öldürüldüğü İran lideri Ali Hamaney'in ofisinden üst düzey bir isim olduğu öne sürüldü.

Gökyüzüne Yoğun Dumanlar Yükseldi

Saldırıların ardından Tahran'ın farklı semtlerinden yükselen yoğun dumanlar, kentin üzerini kapladı. Patlamaların yarattığı görüntüler dünya düzenine anında yansıdı.

Gelişmeler Takip Ediliyor

İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği bu kritik süreç Tahran'daki son gelişmeler tüm dünya tarafından yakından izleniyor. Anadolu Ajansı muhabiri bölgedeki olayları takip etmeye devam ediyor.