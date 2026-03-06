CANLI YAYIN
Geri
İsrail-ABD Tahran'ı vurdu: 4 noktada patlama, Hamaney ofisinden üst düzey yetkili hedef alındı

İsrail-ABD Tahran'ı vurdu: 4 noktada patlama, Hamaney ofisinden üst düzey yetkili hedef alındı

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail-ABD saldırıları kapsamında 4 ayrı yerde patlama meydana geldi.

İsrail-ABD'nin saldırılarını sürdürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da 4 ayrı yerde patlama meydana geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Tahran'da üst düzey bir İranlı yetkilinin hava saldırısında hedef alındığı ileri sürüldü. İsrail basını saldırıda hedef alınan kişinin öldürüldüğü İran lideri Ali Hamaney'in ofisinden üst düzey bir isim olduğu öne sürüldü.

Gökyüzüne Yoğun Dumanlar Yükseldi

Saldırıların ardından Tahran'ın farklı semtlerinden yükselen yoğun dumanlar, kentin üzerini kapladı. Patlamaların yarattığı görüntüler dünya düzenine anında yansıdı.

Gelişmeler Takip Ediliyor

İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği bu kritik süreç Tahran'daki son gelişmeler tüm dünya tarafından yakından izleniyor. Anadolu Ajansı muhabiri bölgedeki olayları takip etmeye devam ediyor.

Bunlar da Var

Aynı Yağmur Altında 5. bölüm fragmanı | ''Ali nerede?''
Aynı Yağmur Altında 5. bölüm fragmanı | ''Ali nerede?''
Afyonkarahisar fuhuş operasyonu: 3 kadının hesabındaki 6 Milyon TL dudak uçuklattı
Afyonkarahisar fuhuş operasyonu: 3 kadının hesabındaki 6 Milyon TL dudak uçuklattı
Kuruluş Orhan 17. bölüm fragmanı | ''Bugün öleceksin Orhan''
Kuruluş Orhan 17. bölüm fragmanı | ''Bugün öleceksin Orhan''
Fatih'te boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında başından vurdu
Fatih'te boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında başından vurdu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle