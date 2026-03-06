ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Ramazan Arıkan davasında ezber bozan gelişmeler yaşandı. Sude Arıkan, 6 Mart 2026 tarihli canlı yayında annesinin ve Mustafa'nın mirası ele geçirmek için Dubai'de kurduğu planı tüm detaylarıyla itiraf etti.

Dubai'de Kurulan Miras Planı

Sude Arıkan, canlı yayındaki açıklamalarında annesinin ve Mustafa'nın Dubai'de Mehmet isimli bir şahısla gizli bir toplantı düzenlediğini öne sürdü. Sude'ye göre söz konusu şahsa yapılan teklif son derece çarpıcıydı: "Sude buradan hiçbir şey alamasın, burada hiçbir şey Sude'ye kalmasın. Sen bize 3-5 milyon TL yardımcı ol, sana para verelim."

Stüdyoda Buz Gibi Bir Hava Esti

Sude Arıkan'ın bu ağır iddialarını dile getirdiği anlar stüdyoda derin bir sessizlik yarattı. Mirasın kendisinden gasp edilmeye çalışıldığını bizzat canlı yayında anlatan Sude'nin ifadeleri, izleyicileri ekran başına kilitledi.