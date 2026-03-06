CANLI YAYIN
Müge Anlı'da mutlu son! Vildan Çilingir dakikalar içinde bulundu! Canlı yayında şok itiraflar

ATV ekranlarının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün yine çarpıcı bir gelişmeye sahne oldu. Ailesinin günlerdir haber alamadığı ve kaçırıldığından şüphelendiği Vildan Çilingir kısa sürede bulundu. Canlı yayına bağlanan Çilingir, tüm iddiaları yalanlayarak neden evden kaçtığını anlattı.

"Kaçırılmadım, Sevdiğim İçin Gittim"

Ailesinin, Vildan Çilingir'in oyun oynarken tanıştığı ve Niğde'de hurdacılık yapan bir şahıs tarafından alıkonulduğunu iddia ettiği olayda, gerçek bambaşka çıktı. Müge Anlı'nın ekibi tarafından dakikalar içinde ulaşılan Vildan Çilingir, canlı yayına telefonla bağlanarak herkesi şaşırttı. Çilingir, "Kimse tarafından kaçırılmadım, sevdiğim kişiyle olmak için kendi isteğimle yanına gittim" ifadelerini kullandı.

"Nişanlanmak İstemiyordum"
Canlı yayında ailesine karşı sitem eden Vildan Çilingir, evden ayrılma sebebini şu sözlerle açıkladı: "Ailem beni istemediğim biriyle nişanlamak istedi. Ben bu evliliği kabul etmediğim için çareyi sevdiğim şahsın yanına gitmekte buldum."

