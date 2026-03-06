X’te dev operasyon: Saldırı öncesi 5 milyon "Mossad" bağlantılı hesap aktif edildi!
Yazı Boyutu
ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırıları öncesi ABD'li milyarder Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya platformu X’te Mossad bağlantılı 5 milyon sahte hesap aynı anda aktif hale getirildi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İletişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zeka destekli bu dezenformasyon ağının Türkiye dahil pek çok ülkeyi tehdit ettiğini vurguladı. Kırık, İran destekçisi hesaplara "shadow banning" yöntemiyle gölgeleme uygulandığını ve belirli içeriklerin kullanıcıların önüne çıkartılmadığını ifade etti.