SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıSuriye ordusundan YGP'ye operasyon: Terör hedefleri ateş altında!Suriye ordusundan YGP'ye operasyon: Terör hedefleri ateş altında!Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 22:26 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon başlatması beklenen Halep ilindeki Deyr Hafir-Meskene hattında belirlediği bazı hedefleri ateş altına aldı.Bunlar da Var 01:20GOL | Bodrumspor 1-2 Konyaspor (Sander Svendsen) 15.01.2026Perşembe 01:37GOL | Eyüpspor 1 - 1 Iğdır FK (Umut Bozok) 15.01.2026Perşembe 00:47Çekmeköy’de park kavgası dehşeti! Keser ve sopayla saldırdılar: O anlar kamerada! 15.01.2026Perşembe 01:05GOL | Erzurumspor FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (Salih Sarıkaya) 15.01.2026PerşembeCANLI YAYIN