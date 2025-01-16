SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Beyoğlu’nda kamyonet 7 araca çarptı; şoförü kazadan sonra kaçtı
Haberler Güncel Videoları

Beyoğlu'nda kamyonet 7 araca çarptı; şoförü kazadan sonra kaçtı

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 10:35

Olay, sabah saatlerinde Örnektepe Mahallesi Yeniyol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EDG 519 plakalı kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 7 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridiyle araç trafiğine kapatılan sokakta ekipler detaylı inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde kamyonet şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri, kazaya neden olan şoförü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Balıkesir'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
16.01.2025Perşembe
Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 19 derece
16.01.2025Perşembe
Freni arızalanan hafriyat kamyonunun 5 aracı biçtiği feci kaza kamerada
16.01.2025Perşembe
Yolda bulduğu kredi kartıyla borcunu ödeyip market alışverişi yaptı
16.01.2025Perşembe
Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’nda bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi
16.01.2025Perşembe
Bunlar da Var
Lisede dehşet kamerada! Kadın müdürü boğazından bıçakladı! 00:37
Lisede dehşet kamerada! Boğazından bıçakladı!
15.01.2025Çarşamba
Ekrem İmamoğlu’ndan SGK borçları açıklaması 01:06
Ekrem İmamoğlu'ndan SGK borçları açıklaması
15.01.2025Çarşamba
İstanbul’da sahte içki dehşeti: 1 günde 19 ölü! 01:31
İstanbul'da sahte içki dehşeti: 1 günde 19 ölü!
15.01.2025Çarşamba
Rezidans inşaatında cinayet: 1 ölü 4 yaralı! 01:26
Rezidans inşaatında cinayet: 1 ölü 4 yaralı!
15.01.2025Çarşamba
CANLI YAYIN