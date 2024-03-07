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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Mart 2024, 21:45 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024, 21:48

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı! Yoğun bakıma alındı

Son dakika haberleri... Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle önünde ilerleyen araca çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakım servisine kaldırılan Rahman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri... Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, motosikletiyle gittiği esnada önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı.




Yola savrulan Rahman, ağır yaralandı.




Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarında meydana geldi. Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden 06 EDH 313 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet devrilirken Rahman, metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Hastanede yoğun bakım sevisine alınan Rahman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.




Polis, kazaya ilgili inceleme başlattı.

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