Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasında kritik görüşme!

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatıyla kurulan Türkiye-ABD stratejik mekanizmasının bir sonraki toplantısı 7-8 Mart’ta Washington’da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yarın bir araya gelecek. İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar ele alınacak. Masada en kritik başlığın Gazze olması bekleniyor. Öte yandan Bakan Fidan, Washington'da görüştüğü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi.