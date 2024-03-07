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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Mart 2024, 22:37 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024, 22:41

DEM'li Gülistan Kılıç fondaş KRT'de kirli ortaklığı itiraf etti! "CHP ile ilişkisi olan partiyiz"

CHP koltuğuna oturduğu ilk gün terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam çakan, Türkiye düşmanlarının elini öpen ve yerel seçimlerde terör partisi DEM'in yol arkadaş olan Özgür Özel'in kirli ortaklığı bir kez daha gözler önüne serildi. Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, CHP fondaşı KRT’de kirli birlikteliği itiraf etti. Kılıç, "İttifak yaptığımız, kent uzlaşısı yaptığımız yerlerde tabi ki sürecin bir parçası, sürecin paydaşı da CHP’dir. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan. CHP için varsa onu bilemem” ifadelerini kullandı.

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