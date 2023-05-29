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Sözcü TV'de gergin anlar! Ersan Şen CHP'nin kanalında CHP'yi bombardımana tuttu!

Sözcü TV'de gergin anlar! Ersan Şen CHP'nin kanalında CHP'yi bombardımana tuttu!
29.05.2023 23:27 - Son Güncelleme: 29.05.2023 23:31

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:30
AK Partili olduğu için ekmek...
Güncel 00:33
İYİ Parti'den mağlup...
Güncel 00:41
Antalya Büyükşehir...
Güncel 02:10
Milletvekilleri kayıt...
Güncel 28:34
Kamuoyu Araştırmacısı Hakan...
Güncel 02:17
Başkan Erdoğan’ın zaferi...
Güncel 46:00
İbrahim Kalın'dan A Haber'e...
Güncel 02:34
Son dakika: AK Parti'den...
Güncel 02:16
CHP sessizliğe büründü!
Güncel 02:19
İlk isyan İmamoğlu'ndan geldi!...
Güncel 00:17
CHP önünde toplanan...
Güncel 01:10
CHP yandaşı İsmail Saymaz...

Milli irade sandıkta tecelli etti, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçit vermedi. Başkan Erdoğan'dan fark yiyerek 12. yenilgisini tadan Kılıçdaroğlu, CHP tabanına 'koltuğu bırakmam' mesajı verse de Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Öte yandan CHP'nin amiral gemisi SÖZCÜ'de gerilim dolu bir yayın kayıtlara geçti. Ceza hukukçusu Ersan Şen, Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıp Başkan Erdoğan'ın zaferini gölgelemek isteyen İsmail Saymaz ve moderatör Serap Belovacıklı'ya sert tepki gösterdi. Şen, "Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetmişsin... Ne anlatıyorsun sen? Hangi hikayeden bahsediyorsun? Neyi yumuşatmaya çalışıyorsun? Geçin bunları. Artık uyanın ya" dedi.

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