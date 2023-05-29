Sözcü TV'de gergin anlar! Ersan Şen CHP'nin kanalında CHP'yi bombardımana tuttu!

Milli irade sandıkta tecelli etti, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçit vermedi. Başkan Erdoğan'dan fark yiyerek 12. yenilgisini tadan Kılıçdaroğlu, CHP tabanına 'koltuğu bırakmam' mesajı verse de Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Öte yandan CHP'nin amiral gemisi SÖZCÜ'de gerilim dolu bir yayın kayıtlara geçti. Ceza hukukçusu Ersan Şen, Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıp Başkan Erdoğan'ın zaferini gölgelemek isteyen İsmail Saymaz ve moderatör Serap Belovacıklı'ya sert tepki gösterdi. Şen, "Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetmişsin... Ne anlatıyorsun sen? Hangi hikayeden bahsediyorsun? Neyi yumuşatmaya çalışıyorsun? Geçin bunları. Artık uyanın ya" dedi.