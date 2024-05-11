Soykırımcı İsrail'in Necef Çölü'ndeki işkence üssü ifşa oldu. İşkence üssünde çalışan İsrailli kişiler tarafından ifşa edilen görüntülerde, Filistinlilere yapılan eziyet kan dondurdu. Esirlerin etrafı dikenli tellerle çevrilmiş kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturtulurken, gözlerinin bağlandığı görüldü. Öte yandan görüntüleri ifşalayan İsrailli kişi, Gazze'den gelen yaklaşık 70 Filistinli tutuklunun aşırı fiziksel kısıtlama altında tutulduğu ve yaralı tutukluların yataklarına bağlanarak bebek bezleri giydirildiğini söyledi.