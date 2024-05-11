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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024, 18:16 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024, 18:18

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle Devlet Konukevi'nde anneleri ağırladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İnsanlık elbisesinin annelik tezgahında dokunduğuna inanıyorum. Öyle ki Filistinli annelerin zalimliğe karşı evlatlarını korumak için gösterdikleri vakur duruş, direnişin ve barışın en somut örneğidir" dedi.

Emine Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle Devlet Konukevi'nde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen annelerle bir araya geldi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan şehit ve gazi anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, koruyucu anneler, şehit eşi ve yaşlı anneler katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen programda, Emine Erdoğan, Bakan Göktaş ile annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, sorun ve taleplerini dinledi.

Programda annelere seslenen Emine Erdoğan, "Asırlardır hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa kucak açan medeniyetimizi, en çok anne kalbine benzetiyorum. Savaşın, adaletsizliğin kol gezdiği dünyaya anne kalbi genişliğinde bir merhamet diliyorum" dedi. Emine Erdoğan, üzerlerinde taşıdıkları sevgiden bir evlat, bir aile, bir medeniyet inşa etmiş her bir annenin, iyiliğe olan inançlarını diri tuttuğunu dile getirerek, "İnsanlık elbisesinin annelik tezgahında dokunduğuna inanıyorum. Öyle ki Filistinli annelerin zalimliğe karşı evlatlarını korumak için gösterdikleri vakur duruş, direnişin ve barışın en somut örneğidir. Yüreği yangın yeri olan Filistin'in güçlü kadınlarının acısını paylaşıyor, savaşın, adaletsizliğin kol gezdiği dünyaya anne kalbi genişliğinde bir merhamet diliyorum" ifadelerini kullandı.

ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Annelerle bir araya geldiği fotoğraflara yer veren Erdoğan, "Annelerin kalbinin evrensel bir ritmi vardır. Tüm acılar, sevinçler ve felaketler karşısında aynı duyguları paylaşırlar. Onların nezdinde gözyaşının, kahkahanın, doğumun ya da ölümün tercümana ihtiyacı yoktur. Anneler Günü münasebetiyle kahraman annelerimizi 'Milletin Evi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Hikayeleriyle annelik ruhunun ne kadar güçlü ve sınırsız olduğuna bir kez daha şahit olduk. Zulüm ve esaret altında çocukları için direnen, cesaret timsali Filistinli annelerin feryadını ise bir an olsun unutmadık. Savaşın acı yüzünü derinden hisseden tüm anneleri saygıyla anıyor, anne sevgisinin tüm kötülüklere üstün geldiği bir gelecek diliyorum" dedi.

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