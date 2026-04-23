Sosyal medyada 15 yaş sınırı: Yaş doğrulama sistemi geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle hem aileleri hem de milyonlarca çocuğu ilgilendiren devrim niteliğinde kararlar alındı. 15 yaş altına sosyal medya yasağı ve doğum iznindeki artış gecenin en sıcak gelişmesi oldu.

Sosyal Medyada 15 Yaş Sınırı

Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya platformları artık 15 yaşından küçük çocuklara hizmet veremeyecek. Mecralar, yaş doğrulama sistemlerini kurmakla yükümlü olacak. Kuralları ihlal eden platformlara ise hem ağır para cezaları kesilecek hem de reklam yasakları uygulanacak. Ayrıca oyun platformlarında derecelendirilmemiş oyunların sunulması da engellenecek.

Doğum İzni 24 Haftaya Yükseltildi

Çalışan ebeveynleri sevindiren düzenleme kapsamında kadın çalışanların toplamda 16 hafta olan doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. Böylece annelere 8 haftalık ek bir süre tanınmış oldu. Babalık izni ise 5 günden 10 güne yükseltilerek babaların bebekleriyle daha fazla vakit geçirmesine olanak sağlandı.

Kısıtlı Geliri Olan Ailelere Destek

Yasalaşan teklifin bir diğer önemli maddesi ise kadın ve çocuklara yönelik maddi yardımları kapsıyor. Yeterli geliri olmayan annelere ve çocuklara yönelik hiçbir kesinti yapılmadan net harçlık ödemesi yapılacak. Meclis'ten geçen bu kapsamlı paket, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.