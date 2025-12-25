PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Son dakika... Sadettin Saran gözaltına alındı!
Son dakika... Sadettin Saran gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 09:25
Abone Ol
Yazı Boyutu
Son dakika… Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde işlemleri süren Saran’la ilgili yeni gelişmelerin gün içinde netleşmesi bekleniyor.
Bunlar da Var
02:21
Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
24.12.2025
Çarşamba
06:41
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
24.12.2025
Çarşamba
03:12
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
24.12.2025
Çarşamba
01:12
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
24.12.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN