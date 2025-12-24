PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe'den açıklama: "Türk yargısına güvenin"

Fenerbahçe SK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna Bilgilendirme Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür. Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir. Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verdi.

