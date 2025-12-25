Yılbaşı öncesi terör alarmı: DEAŞ’e operasyon 115 gözaltı

NOEL VE YILBAŞI ÖNCESİ DEAŞ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

137 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

DEAŞ'ın Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, özellikle gayrimüslimlere yönelik eylem planları yaptığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçildi. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ve bir kısmı hakkında ulusal ve uluslararası yakalama kararı bulunan 137 şüpheli tespit edildi.

124 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul genelinde 124 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tabanca, fişek ve örgütsel dokümana el konuldu.

115 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 115 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.