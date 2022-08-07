Son dakika: MSB duyurdu! Taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.
Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.
Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.