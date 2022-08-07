Haberler Güncel Videoları Son dakika: MSB duyurdu! Taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! Taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! Taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
07.08.2022 13:02

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Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.

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Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.

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