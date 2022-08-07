CHP'nin kirli siyaseti: Oğluna iş vaadiyle kandırdıkları muhtarı yemeğe davet edip rozet taktılar! 'CHP'li değilim hiç olmadım'

Kayseri Bünyan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak, CHP rozeti takıldığı görüntülerin ardından açıklama yaptı. Çakmak, çocuğuna iş için CHP'li isimlerle konuştuktan sonra Ankara'ya yemek için davet edildiğini ve orada hiç haberi olmadan kendisine rozet takıldığını ifade etti. Hanife Çakmak, yaşadıklarını "İlerleyen saatlerde 'Yemekten sonra size rozet takılacak' denince herkes afalladı. Muhtarım, korkum da var ama çocuğum ağır bastı. CHP'li değilim, hiç olmadım" sözleriyle anlattı.