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Kuşadası'nda cinayet: Önce silahla vurdular sonra dövdüler

Kuşadası'nda cinayet: Önce silahla vurdular sonra dövdüler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş’ın sokak ortasında vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Silahtan çıkan kurşunla yaralanan gencin yerdeyken dakikalarca darp edildiği olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Vurulduktan Sonra Dakikalarca Darp Edildi

Olay, Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak'ta sabaha karşı 05.45 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Abdulkadir Ataş ile bir grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kalabalık gruptan ateşlenen silahtan çıkan kurşun, 27 yaşındaki Ataş'ın koltuk altına isabet etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Ataş'ın kurşunla yaralanıp yere yığılmasına rağmen, karşısındaki grup tarafından dakikalarca darp edilmeye devam edildiği görüldü. Talihsiz genç, aldığı darbelerin ve kurşun yarasının ardından olay yerinde hayatını kaybetti.

Delil Bırakmamak İçin Boş Kovanı Cebine Attı

Kameralara yansıyan görüntülerde en dikkat çeken detaylardan biri ise delil karartma çabası oldu. Kavganın hemen ardından olay yerine sonradan gelen gruptan bir kişinin, yerde Abdulkadir Ataş'ın ölümüne neden olan kurşuna ait boş kovanı aradığı görüldü. Yerdeki kovanı bulan şahsın, delil bırakmamak amacıyla kovanı cebine atarak hızla bölgeden uzaklaştığı anlar kayıtlara geçti.

4 Şüpheli Demir Parmaklıklar Ardında

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu, cinayete karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik Aydın ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda A.K., F.B., M.E.B., A.A., M.D., A.C. ve D.İ. isimli 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İzmir'de yakalanarak adliyeye sevk edilen A.K. adli kontrolle serbest kalırken, Kuşadası'nda hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden A.A., M.D., M.E.B. ve F.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler A.C. ve D.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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