Kayseri’de miras faciası! Kaynanasını öldürüp intihar etti: 2 ölü!

Miras tartışması can aldı

Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'nde S.U. (35) ile kaynanası M.M. (60) arasında miras nedeniyle başladığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kaynanasını vurdu, ardından kendisini hedef aldı

Tartışmanın büyümesi üzerine S.U., kaynanası M.M.'yi silahla vurdu. Ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.M. yaşamını yitirdi, S.U. hastanede

Sağlık ekipleri, M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının cenazesi morga götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.