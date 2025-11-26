Kayseri’de miras faciası! Kaynanasını öldürüp intihar etti: 2 ölü!
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde miras tartışması, damat S.U.’nun kaynanası M.M.’yi silahla vurmasıyla kanlı sona ulaştı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan S.U. da tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, iki kişinin öldüğü olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürütüyor.
Miras tartışması can aldı
Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'nde S.U. (35) ile kaynanası M.M. (60) arasında miras nedeniyle başladığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kaynanasını vurdu, ardından kendisini hedef aldı
Tartışmanın büyümesi üzerine S.U., kaynanası M.M.'yi silahla vurdu. Ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.M. yaşamını yitirdi, S.U. hastanede
Sağlık ekipleri, M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının cenazesi morga götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.