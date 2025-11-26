PODCAST CANLI YAYIN
Kayseri’de miras faciası! Kaynanasını öldürüp intihar etti: 2 ölü!

Kayseri’de miras faciası! Kaynanasını öldürüp intihar etti: 2 ölü!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde miras tartışması, damat S.U.’nun kaynanası M.M.’yi silahla vurmasıyla kanlı sona ulaştı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan S.U. da tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, iki kişinin öldüğü olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürütüyor.

Miras tartışması can aldı

Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'nde S.U. (35) ile kaynanası M.M. (60) arasında miras nedeniyle başladığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kaynanasını vurdu, ardından kendisini hedef aldı

Tartışmanın büyümesi üzerine S.U., kaynanası M.M.'yi silahla vurdu. Ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.M. yaşamını yitirdi, S.U. hastanede

Sağlık ekipleri, M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının cenazesi morga götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Maduro’nun Trump taklidi iddiası ortalığı karıştırdı
Maduro’nun Trump taklidi iddiası ortalığı karıştırdı
Kağıthane'deki kadın cinayeti: Eski eşiyle taksiye bindiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Kağıthane'deki kadın cinayeti: Eski eşiyle taksiye bindiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Tuzla'da yat üretim tesisinde korkutan yangın
Tuzla'da yat üretim tesisinde korkutan yangın
Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı
Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle