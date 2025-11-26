PODCAST CANLI YAYIN
Ordu'da film sahnesi gibi soygun kamerada!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde başına kask takan silahlı soyguncu, bir kuyumcudan yaklaşık 5 kilo altın çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kasklı soyguncu dükkâna böyle girdi

Fatsa'nın Reşadiye Caddesi'nde bulunan Yılmaz Şerbetçi'ye ait kuyumcu dükkânında akşam saatlerinde silahlı soygun yaşandı. Başında kask bulunan şüpheli, içeri girdikten sonra elindeki çantayı çalışanlara uzatıp altınları doldurmalarını istedi.

Çalışanı bağlayıp 5 kilo altınla kaçtı

Yaklaşık 5 kilo altını alan saldırgan, tabanca doğrulttuğu çalışanı el ve ayaklarından bantla bağladı. Ardından hızla dükkândan çıkarak kaçtı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri zanlının peşinde

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdüğü bildirildi.

