Ordu'da film sahnesi gibi soygun kamerada!

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdüğü bildirildi.

Yaklaşık 5 kilo altını alan saldırgan, tabanca doğrulttuğu çalışanı el ve ayaklarından bantla bağladı. Ardından hızla dükkândan çıkarak kaçtı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kasklı soyguncu dükkâna böyle girdi