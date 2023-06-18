SON DAKİKA I Malatya'da korkutan deprem! Pütürge 4.6 ile sallandı!

Asrın deprem felaketi sonrası şiddetli artçılar sürüyor. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.06 km derinliğinde gerçekleşti. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
Asrın deprem felaketi sonrası şiddetli artçılar sürüyor. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.06 km derinliğinde gerçekleşti. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
Son dakika haberi: Malatya'da 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.06 KM olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
AFAD yaptığı bilgilendirmede, "Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 18.36'da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.