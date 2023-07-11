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SON DAKİKA I Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyolu İstanbul yönü trafiğe açıldı!

SON DAKİKA I Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyolu İstanbul yönü trafiğe açıldı!
11.07.2023 00:32 - Son Güncelleme: 11.07.2023 00:35

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Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan sonrası kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü çalışmaların sonunda trafiğe açıldı.

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Türkiye, özellikle de Karadeniz kıyıları şiddetli yağmur etkisi altında.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkinde etkili olan şiddetli yağmur, dün heyelana neden oldu.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında, ormandan kayan toprak yola indi.

"HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPANDI"

Dün akşam saatlerinde yaşanan heyelanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekipleri, sabah saatlerinden itibaren heyelanın yaşandığı bölgede yolu açmak için çalışmalarını sürdürdü..

"İSTANBUL YÖNÜ YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI"

Heyelan nedeniyle Bolu Abant gişelerinden araç trafiğine kapatılan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

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