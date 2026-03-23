New York LaGuardia Havalimanı'nda yolcu uçağı itfaiye aracına çarptı: Yaralılar var, havalimanı kapatıldı

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, piste çıkan itfaiye aracına çarptı. Olayda birden fazla kişinin yaralandığı bildirilirken havalimanı geçici süreyle uçuşlara kapatıldı. Tüm gelişmeler için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Kaza nasıl meydana geldi?

New York Post gazetesinin haberine göre Kanada'nın Montreal kentinden havalanan yolcu uçağı, LaGuardia Havalimanı'na iniş sırasında pistte bulunan bir itfaiye aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle uçağın ön kısmında hasar oluştuğu belirtildi.

Birden fazla yaralı var, acil ekipler pistte

Olayın hemen ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Birden fazla kişinin yaralandığı ifade edilirken yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi henüz gelmedi. Soruşturma başlatıldı.

Havalimanı geçici süreyle kapatıldı

Kazanın ardından LaGuardia Havalimanı geçici süreyle uçuşlara kapatıldı. Kapatmanın ne kadar süreceği ve seferlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin açıklama bekleniyor.