Güneysu ilçesinde bulunan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte komşularını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında 96 yaşındaki Ayşe isimli komşusunun yanına oturan Başkan Erdoğan, bir süre sohbet etti.

"BÜTÜN DÜNYAYLA UĞRAŞIYORSUN BAŞKANIM"

Bir komşusu Erdoğan'a hitaben, "Bütün devletlerle, bütün dünyayla uğraşıyorsun Başkanım. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. Bölgede yaşanan çatışmalara dikkati çeken bir vatandaş ise, "Allah razı olsun. Onlar savaşta, biz rahat rahat yaşıyoruz." dedi.

KOMŞULARLA HATIRA FOTOĞRAFI

Ziyaret sırasında mahalle sakinleri, Erdoğan ve Emine Erdoğan'a kolonya ve çikolata ikram etti. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaretlerin ardından komşularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.