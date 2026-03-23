CANLI YAYIN
Geri
Erdoğan'ın Rize'deki bayram ziyaretine damga vuran söz: "Bütün dünyayla uğraşıyorsun Başkanım"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın son gününü memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde geçirdi. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte komşularını ziyaret eden Erdoğan'a bir vatandaşın "Bütün devletlerle, bütün dünyayla uğraşıyorsun Başkanım, Allah razı olsun" sözleri ziyaretin en çarpıcı anı oldu. O anlar için videoyu izleyin.

Güneysu ilçesinde bulunan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte komşularını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında 96 yaşındaki Ayşe isimli komşusunun yanına oturan Başkan Erdoğan, bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan Rize’de komşularıyla bayramlaştı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı ve İHA'dan alınmıştır)

"BÜTÜN DÜNYAYLA UĞRAŞIYORSUN BAŞKANIM"
Bir komşusu Erdoğan'a hitaben, "Bütün devletlerle, bütün dünyayla uğraşıyorsun Başkanım. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. Bölgede yaşanan çatışmalara dikkati çeken bir vatandaş ise, "Allah razı olsun. Onlar savaşta, biz rahat rahat yaşıyoruz." dedi.

KOMŞULARLA HATIRA FOTOĞRAFI

Ziyaret sırasında mahalle sakinleri, Erdoğan ve Emine Erdoğan'a kolonya ve çikolata ikram etti. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaretlerin ardından komşularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle