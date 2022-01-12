AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Büyüklük : 4.0 (Mw) Yer : Palu (Elazig) Tarih-Saat : 12.01.2022, 00:34:43 TSİ Enlem : 38.7105 N Boylam : 39.9450 E Derinlik : 14.21 km"
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