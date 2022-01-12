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Son dakika: Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem
12.01.2022 00:47 - Son Güncelleme: 12.01.2022 00:55

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Büyüklük : 4.0 (Mw) Yer : Palu (Elazig) Tarih-Saat : 12.01.2022, 00:34:43 TSİ Enlem : 38.7105 N Boylam : 39.9450 E Derinlik : 14.21 km"

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