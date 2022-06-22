Son dakika: BİM, Carrefour ve Migros'a mahkemeden ret! Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara itiraz etmişlerdi

Zincir marketlere, Rekabet Kurulu tarafından kesilen ceza sonrası yeni bir gelişme yaşandı. BİM, Carrefour ve Migros kesilen cezalara itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme itirazları değerlendirdi. Ankara İdare Mahkemesi, davanın iptali için açılan davayı reddetti.

MAHKEMEDEN ZİNCİR MARKETLERE ŞOK

Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumunun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir.

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurulu, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) haksız rekabet gerekçesiyle yaklaşık 2,7 milyar liralık idari para cezası kesmişti.

Cezanın kesilmesinin ardından şirketler hukuki süreci başlatmıştı.

Rekabet Kurulu'nun gerekçeli kararında, A 101, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros Ticaret AŞ ve Şok Marketler Ticaret AŞ arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı, yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı, fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı yönünde tespitler olduğu belirtilmişti.