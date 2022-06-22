Tarım ve Orman Bakanı Akşener'in yalanlarına cevap verdi: Bu insanların emeğine saygısızlık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İYİ Parti Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında söylediği "Nitekim daha dün akşam Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak, hazırlık yok" yalanlarına cevap verdi. Bakan Kirişci "Geçtiğimiz yıl 3 uçağımız vardı. Şu anda envanterimizde 20 uçak, geçtiğimiz yıl 39 helikopterimiz vardı. Bu yıl 59 helikopterimiz var. Yine geçtiğimiz yıl 4 İHA'mız vardı. Bu yıl 8 İHA artı bunlara ilave olarak bizim akıllı sistemleri de dikkate alarak onlardan gelen verileri analiz ederek karar veren bir yapay zeka uygulamamız var. Atmış olduğumuz adımları önemsizleştirmek değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takdim içerisinde olmak siyasetin ahlakına asla uymayan asla sığmayan hadiseler." dedi.