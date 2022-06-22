Haberler Güncel Videoları Tarım ve Orman Bakanı Akşener'in yalanlarına cevap verdi: Bu insanların emeğine saygısızlık

Tarım ve Orman Bakanı Akşener'in yalanlarına cevap verdi: Bu insanların emeğine saygısızlık

Tarım ve Orman Bakanı Akşener'in yalanlarına cevap verdi: Bu insanların emeğine saygısızlık
22.06.2022 12:10 - Son Güncelleme: 22.06.2022 12:12

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:18
Hablemitoğlu suikastının bir...
Güncel 00:42
İletişim Başkanlığı:...
Güncel 04:44
Bursa'da Hadise rüzgarı!
Güncel 02:37
Pınar Gültekin davası kararına...
Güncel 01:14
Fransa’da PKK yandaşları Türk...
Güncel 00:09
CHP'li Faik Öztrak’tan tepki...
Güncel 01:53
Marmaray’da korkunç olay!
Güncel 01:20
Başkan Erdoğan, BM Genel...
Güncel 14:46
TBMM Başkanı Mustafa Şentop A...
Güncel 05:42
PKK'nın Avrupa'daki Kandil'i
Güncel 00:19
YKS soruları ve yanıtları...
Güncel 00:39
DEVA'lı ismin provokasyonuna...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İYİ Parti Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında söylediği "Nitekim daha dün akşam Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak, hazırlık yok" yalanlarına cevap verdi. Bakan Kirişci "Geçtiğimiz yıl 3 uçağımız vardı. Şu anda envanterimizde 20 uçak, geçtiğimiz yıl 39 helikopterimiz vardı. Bu yıl 59 helikopterimiz var. Yine geçtiğimiz yıl 4 İHA'mız vardı. Bu yıl 8 İHA artı bunlara ilave olarak bizim akıllı sistemleri de dikkate alarak onlardan gelen verileri analiz ederek karar veren bir yapay zeka uygulamamız var. Atmış olduğumuz adımları önemsizleştirmek değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takdim içerisinde olmak siyasetin ahlakına asla uymayan asla sığmayan hadiseler." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA