Engelleri kaldıran rakam: Demir yolunda 9 milyon yolcuya ücretsiz ulaşım!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "önce insan" vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Uraloğlu, demir yolu ulaşımında 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli vatandaşın ücretsiz seyahat hakkından yararlandığını müjdeledi.

Turuncu Masa hayatı kolaylaştırıyor

Bakan Uraloğlu, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin seyahatlerini kolaylaştıran "Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası" uygulamasının başarısına dikkat çekti. Bugüne kadar 87 bin 795 yolcuya destek verdiklerini ifade eden Uraloğlu, engelli bireylerin istasyon girişinden alınıp trendeki koltuğuna kadar güvenle ulaştırıldığını söyledi. Ayrıca 119 istasyonda erişilebilirlik çalışmalarının tamamlandığını, "Engelsiz Havalimanı" sayısının ise her geçen gün arttığını vurguladı.

Maaşlar kapıda, biletler indirimli

Ulaşımın sadece raylarla sınırlı olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, kara yolu ulaşımında da engelli vatandaşların şehirlerarası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden faydalandığını kaydetti. Haberleşme ve bankacılık alanındaki kolaylıklara da değinen Uraloğlu, "PTT eliyle engelli vatandaşlarımız aylıklarını evlerinden teslim alabiliyor. e-Devlet Engelsiz Çağrı Merkezi ile işitme engelli kardeşlerimize görüntülü hizmet veriyoruz. Türkiye Kart ile ulaşımda yeni imtiyazlar sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.