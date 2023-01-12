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Rezil görüntülere çok sert tepki: İsveç'teki çirkin gösteri, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır

Rezil görüntülere çok sert tepki: İsveç'teki çirkin gösteri, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır
12.01.2023 17:18 - Son Güncelleme: 12.01.2023 17:21

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İsteç'te büyük skandal! Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmişti. Ancak adeta terör kampına dönen İsveç'ten rezil görüntüler gelmeye devam ediyor. İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini ayaklarından astılar. Skandala AK Parti genel Başkan yarımcısı Hamza Dağ ve Hayati Yazıcı çok sert tepki gösterdi.

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