Ankara Sincan'da boya fabrikasında yangın

Ankara Sincan’daki ASO Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir boya fabrikasında bu sabah 08.40’ta dev bir yangın çıktı. Patlamaların yaşandığı ve gökyüzünü siyah dumanların kapladığı fabrikada 1 kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 1 yaralı ve 1 dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı.

Alcı Mahallesi'ndeki Ankara Sanayi Odası (ASO) OSB'de faaliyet gösteren Kardelen Boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Fabrikadaki kimyasal maddelerin tutuşmasıyla ardı ardına şiddetli patlamalar meydana geldi.

Vali Şahin: 1 Kişi Kayıp

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, güncel durumu paylaştı:

  • Kayıp: Fabrikada olduğu değerlendirilen 1 kişiye ulaşılamıyor.

  • Yaralı: 1 işçi yaralanırken, 1 kişi de dumandan etkilendi.

  • Tahliye: Yangının fark edilmesiyle çok sayıda işçi hızla tahliye edildi.

2 Saatlik Mücadeleyle Kontrol Altında

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı 10'dan fazla istasyondan çok sayıda ekip alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma ve arama-kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

