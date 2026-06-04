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Yargıdan CHP’deki "Kurultay" kavgalarına çifte fren: İki iptal davasına da ret!

Yargıdan CHP’deki "Kurultay" kavgalarına çifte fren: İki iptal davasına da ret!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki güç mücadelelerinin yargıya taşındığı çifte hukuk savaşında Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararlarını açıkladı; büyük tartışmalara sahne olan 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'nin iptal davası davacıların feragat etmesiyle düşürülürken, parti yönetimini hedef alan 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemi ise aynı konudaki başka bir derdest davanın varlığı gerekçesiyle usulden reddedildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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