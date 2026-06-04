CANLI YAYIN
Geri
Başkan Erdoğan Nijer lideri Tchiani ile zirvede!

Başkan Erdoğan Nijer lideri Tchiani ile zirvede!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşılarken; iki ülke arasındaki diplomatik, askeri ve ekonomik ilişkilerin tüm veçheleriyle masaya yatırılacağı, özellikle savunma sanayii ve enerji alanlarında siber ve fiziki iş birliklerini derinleştirecek stratejik anlaşmaların imzalanacağı tarihi zirve uluslararası kamuoyunun odağı haline geldi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Samsun'da fabrikada feci ölüm! Elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti
Samsun'da fabrikada feci ölüm! Elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti
Tırın altına ok gibi saplanan otomobilde feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı
Tırın altına ok gibi saplanan otomobilde feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı
Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı ortaya çıktı | VİDEO
Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı ortaya çıktı | VİDEO
İstanbul'un göbeğinde yabancı uyrukluların bıçaklı kavgası | VİDEO
İstanbul'un göbeğinde yabancı uyrukluların bıçaklı kavgası | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle