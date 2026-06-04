Başkan Erdoğan Nijer lideri Tchiani ile zirvede!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşılarken; iki ülke arasındaki diplomatik, askeri ve ekonomik ilişkilerin tüm veçheleriyle masaya yatırılacağı, özellikle savunma sanayii ve enerji alanlarında siber ve fiziki iş birliklerini derinleştirecek stratejik anlaşmaların imzalanacağı tarihi zirve uluslararası kamuoyunun odağı haline geldi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel