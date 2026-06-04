Çeşme’deki silahlı saldırının ardından: Can Polat son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 16:22

Can Polat Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenazede Gözyaşları Sel Oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Can Polat'ın cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a getirildi.

Cami Avlusunda Büyük Acı

Can Polat için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Polat ailesinin yakınları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Musalla taşının başında taziyeleri kabul eden aile yakınları derin bir üzüntü yaşarken, tabutun cami avlusuna getirildiği esnada babasının acısına dayanamayan talihsiz gencin kızının fenalık geçirdiği görüldü.

Karacaahmet Mezarlığı'na Defnedildi

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı ve omuzlara alınan Can Polat'ın naaşı cenaze aracına taşındı. Can Polat, dualar eşliğinde Üsküdar'da bulunan tarihi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekiplerinin Çeşme'de gerçekleşen cinayetle ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma ve katil zanlılarını yakalama çalışmaları ise devam ediyor.