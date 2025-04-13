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Silivri’deki ’Eko’sistem deşifre oldu: Ongun, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş’in cezaevi değişti
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Silivri'deki 'Eko'sistem deşifre oldu: Ongun, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in cezaevi değişti

Giriş Tarihi: 13.04.2025 09:13:00

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatılarını kurye olarka kullandığı, Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan ve Murat Ongun'a direktifler verdiği ortaya çıktı. Silivri'deki iletişim ağına ilişkin itiraf, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'dan geldi. Bunun üzerine İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütünün önde gelen aktörlerinden olan Murat Ongun, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in cezaevleri değişti. Ongun Silivri'den Çorlu'ya, kasa Fatih Keleş Kocaeli'ye, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise Tekirdağ'a sevk edildi.

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