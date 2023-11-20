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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 12:18 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 12:45

Şile Ağva'da sel felaketi: Sular çekilince tahribat ortaya çıktı

Şile Ağva'da dün deniz ve derenin taşması sebebiyle meydana gelen selin ardında bıraktığı tahribat, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Devrilen ağaçlar ve banklar, suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yerel yağış uyarılarının ardından, dün derelerin ve denizin yükseldiği Şile Ağva'da sokaklar, iş yerleri, balıkçı tekneleri sular altında kaldı. Dün akşam saatlerinde sağanak yağışın hızını kesmesiyle sel suları çekildi. Sel suyunun taşıdığı moloz ve çöp yığınları, devrilen ağaçlar, devrilen banklar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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