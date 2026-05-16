Bakan Uraloğlu Tokat’ta: Dev projede çalışmaları yerinde inceledi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar Yolu Şantiyesi’nde yaptığı incelemelerin ardından kentin ulaşım vizyonunu ortaya koyan tarihi açıklamalarda bulundu; son 24 yılda Tokat’ın ulaşım altyapısına yaklaşık 73 milyar liralık dev bir yatırım yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, bölge ticareti ve güvenliği için kritik öneme sahip Tokat-Niksar Yolu’nun 2027 yılında tamamlanacağını ve böylece seyahat süresinin 40 dakikadan 25 dakikaya düşeceğini müjdeledi.
