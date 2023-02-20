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Şanlıurfa Bahçelievler'de 7 katlı binada patlama! 2 ölü 8 yaralı

Şanlıurfa Bahçelievler'de 7 katlı binada patlama! 2 ölü 8 yaralı
20.02.2023 11:50 - Son Güncelleme: 20.02.2023 12:08

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ŞANLIURFA SON DAKİKA HABERİ... Şanlıurfa'nın Bahçelievler Mahallesi'nde 7 katlı binanın girişindeki iş yerinde patlama meydana geldi. Yaşanan patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama sonucu, 2 kişinin öldüğü 8 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Patlamanın büyüklüğü kameralarca kaydedildi. İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler...

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ŞANLIURFA'da iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın altında bulunan pastane ve giyim mağazasından birinde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamada iki iş yerinde de hasar oluştu, 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen 2 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, yaralananlar ise hastanelere götürüldü. Mağazadaki kıyafetlerle cansız mankenlerin yola savrulduğu bölgede polis, güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını söyledi. Deprem nedeniyle riskli mahalle olan ve bölgedeki doğal gazın kesik olduğunu belirten Vali Ayhan, olayın tüm yönüyle araştırıldığını kaydetti.

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